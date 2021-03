Roma: Ibanez verso convocazione con Shakhtar

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Buone notizie per Paulo Fonseca, Roger Ibanez ha smaltito la lesione muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare e oggi è tornato ad allenarsi gradualmente in gruppo. Dunque giovedì contro lo Shakhtar in Europa League potrà essere convocato a differenza di Dzeko che continua a svolgere lavoro sul campo ma in forma individuale.

L'obiettivo della Roma e del bosniaco è di riaverlo a disposizione per la gara di domenica contro il Parma. (ANSA).