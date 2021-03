Garbatella Images, ecco le Visioni d'autore

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - La storia e l'identità di uno dei quartieri storici più suggestivi della Capitale negli sguardi di sei fotografi, attraverso una narrazione composta da diverse progettualità, indipendenti ma complementari: dal 20 al 30 marzo arriva Visioni, il primo ciclo del progetto triennale Garbatella Images, allestito presso la galleria 10b photography e nei lotti 24, 29, 30 e 55 alla Garbatella. Un lavoro collettivo appositamente pensato per gli spazi del quartiere, con la direzione artistica di Francesco Zizola e la curatela di Sara Alberani e Francesco Rombaldi (Yogurt Magazine) che vede coinvolti i fotografi Mary Baldo, Luca Brunetti, Luigi Cecconi, Simone D'Angelo, Federica Leone, Linda Pezzano, tutti impegnati a proporre nei loro scatti una reinterpretazione della Garbatella. Nella mostra molti i temi che sono oggetto della ricerca degli autori: dal lavoro sugli archivi fotografici personali degli abitanti allo scenario notturno dei lotti, dalle storie femminili che ne hanno disegnato il carattere sociale agli elementi marini che ne compongono la storia urbana, fino ad un lavoro site-specific di abitazione di un lotto per un periodo forzato e continuativo, legato al lockdown e all'impossibilità di movimento.

Il progetto, vincitore dell'Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020/2021/2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE, è il primo capitolo di un percorso che si svilupperà in tre anni e che affronterà, oltre al tema Visioni, anche Corpo e Spazio. La mostra è visitabile nella galleria 10b photography previa prenotazione, e senza restrizioni negli storici lotti del quartiere, in cui gli spazi degli stenditoi vengono concepiti come elemento urbano collettivo ed espositivo. (ANSA).