Covid:a Roma taxi gratis per over 80 che vanno a vaccinarsi

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Una corsa gratis in taxi per tutti gli ultraottantenni soli che devono raggiungere i centri di vaccinazione Covid-19. È l'opportunità che da domani verrà offerta ai residenti del comune di Roma. Le persone che hanno più di 80 anni e non possono contare su nessuno che le accompagni ad effettuare il vaccino contro il Covid-19, non dovranno far altro che telefonare al numero 06 3570 e richiedere un taxi facendo presente di essere un ultraottantenne solo che deve raggiungere un centro di vaccinazione Covid-19.

Una volta saliti sulla vettura, basterà mostrare il certificato di prenotazione del vaccino con l'indicazione del centro da raggiungere e un documento che dimostri la propria età. Il cliente non dovrà corrispondere nessuna cifra all'autista e potrà usufruire dello stesso servizio anche al ritorno. ll progetto "Ti accompagno io" è stato voluto dal settore assicurativo italiano che, attraverso l'attività della fondazione Ania, realizzato con la collaborazione della cooperativa Radiotaxi 3570, dell'associazione Indagini3, della fondazione Univerde e con il patrocinio di Roma Capitale.

