Covid: "non aiuti ma riaprire", mondo sport protesta a Roma

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Magliette con su scritto "Riapriele le palestre subito" e slogan "Non vogliamo aiuti. Vogliamo riaprire". A piazza del Popolo, al centro di Roma, è in corso la manifestazione del 'mondo dello sport" amatoriale chiuso di fatto da un anno A manifestare le varie categorie dello sport, proprietari di impianti, piscine e palestre. "Siamo a Roma per 'riaprire' - sottolineano i manifestanti - Il 9 marzo 2020 è stata la data che ha segnato le nostre vite e il 9 marzo del 2021 sarà la data che segnerà il nostro futuro".

Tra gli striscioni "riaprire le scuole di danza", "ora basta anche noi siamo lavoratori", "più piscine meno lacrime" e "palestre e piscine sono allo sfinimento". "Non dobbiamo mollare, siamo robusti, risorgeremo alla grande" dice un manifestante. I manifestanti sono arrivati a Roma da varie città. "Lo sport è salute. Non siamo un'attività ludica",sottolineano. (ANSA).