Vaccini: Lazio, al via prenotazioni per gli over 70

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Questa notizia ci conforta perché ci consente di procedere per classi d'età chiamando gli over 70, oltre gli over 80 a cui abbiamo già fatto 170.000 somministrazioni". Lo ha detto a Sky TG24 Alessio D'Amato, Assessore alla Sanita della Regione Lazio, ospite di Timeline a proposito della possibilità di somministrare il vaccino AstraZeneca anche agli over 65. "Da questa notte - ha detto - apriremo le prenotazioni anche per gli over 70. La circolare del ministero fa chiarezza anche sull'efficacia del vaccino AstraZeneca, e riconcilia anche con le indicazioni di Ema che, ricordo, ha sempre detto che si trattava di un vaccino utilizzabile dai 18 anni in su. Da oggi l'Italia si riallinea alle indicazioni di Ema". (ANSA).