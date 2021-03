La Roma piega un Genoa solido e conquista 3 punti Champions

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Un Genoa ordinato, solido in difesa, mai rinunciatario ha fatto sudare la Roma all'Olimpico, ma alla fine sono arrivati per i giallorossi 3 punti importantissimi in chiave rincorsa ad un posto nella prossima Champions. La squadra di Paulo Fonseca sale momentaneamente al quarto posto, ed aspetta il risultato di domani dell'Atalanta, impegnata contro l'Inter. La rete che ha siglato l'1-0 finale l'ha realizzata Gianluca Mancini al 24' del primo tempo, con un colpo di testa sull'angolo battuto da Lorenzo Pellegrini. La Roma, nella ripresa, ha colto anche un palo esterno con Villar. Ai liguri è mancato l'attacco, ma la formazione di mister Ballardini non ha sfigurato. (ANSA).