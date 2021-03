Ferito a Ostia da colpo pistola, "a sparare 2 sconosciuti"

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Un uomo è stato ferito con un colpo di pistola al petto ieri a Ostia. L'allarme è scattato intorno alle 19.30 quando il 38enne, con precedenti, si è presentato da solo all'ospedale Grassi. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile e del Nucleo investigativo di Ostia che indagano sulla vicenda. L'uomo è stato operato e non sarebbe in pericolo di vita. Ha raccontato agli investigatori di essere stato ferito in piazza Calipso e che a sparare sarebbero stati due sconosciuti. (ANSA).