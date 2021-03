Covid:festa in b&b in centro Roma, 20 identificati e multati

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Scoperta dalla polizia locale una festa in un B&B a due passi da piazza del Popolo, al centro di Roma. 20 le persone identificate e multe per oltre 13mila euro.

Fermata anche una rissa in un parco.

Era l'una circa di questa notte quando gli agenti del I Gruppo "ex Trevi" e sono intervenuti per la segnalazione di una festa in corso in un B&B. All'arrivo delle pattuglie, alcuni partecipanti hanno provato ad allontanarsi ma, subito fermati, sono stati tutti identificati: 20 le persone sanzionate, 18 cittadini italiani e 2 stranieri, dai 20 ai 30 anni, per violazione delle disposizioni anti contagio. Oltre 13mila euro l'ammontare delle sanzioni elevate. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti di tipo amministrativo sulla struttura.

(ANSA).