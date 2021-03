Canoa: Sara Mrzyglod vince campionato italiano Maratona

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Nuovo successo della Tevere Remo nella canoa femminile.

L'atleta del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, Sara Mrzyglod, seguita dall'allenatore Danio Muzi, ha vinto stamattina il Campionato italiano di Canoa Maratona K1 (gara Cadetti B) con il tempo 1.35.55 distanziando di 6'' la seconda classificata. "La gara è stata tranquilla perché ero molto controllata di testa - ha dichiarato Sara Mrzyglod esultante dopo la vittoria - l'allenamento duro ha dato i suoi frutti, grazie al quotidiano sostegno del Circolo". Cosi l'allenatore Dario Muzi ha descritto la gara "Maratona Firenze è stata una bellissima gara sin dalle prime fasi: dal primo giro in poi è diventata una battaglia per la prima e seconda posizione sempre dominata dalla nostra atleta Sara Mrzyglod che non ha mai lasciato il primo posto fino a concludere nella fase finale con uno splendido scatto raggiungendo così la vittoria dopo 1:35 di gara con una freschezza invidiabile". (ANSA).