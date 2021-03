Vaccini: nel Lazio superate le 500mila somministrazioni

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Nel Lazio è stato superato il mezzo milione di somministrazioni totali e 150 mila a over 80. Si viaggia ad una media di 18 mila somministrazioni al giorno ed è stata superata la quota delle 500 mila vaccinazioni somministrate totali nel Lazio di cui 150 mila agli over 80 che rappresentano oltre il 35% dell'intera popolazione target. Sono circa 340 mila le prenotazioni totali. Prenotati invece 4.400 super fragili e caregiver.

E' attiva dalla mezzanotte la prenotazione online per over 70 anni (a partire da 79 e 78 anni): superata la quota delle 40 mila prenotazioni.

Le vaccinazioni dai medici di famiglia sono in costante crescita, raggiunte le 15 mila somministrazioni e sono 949 i medici gia' attivi nella campagna e che hanno ritirato almeno una fiala dei vaccini presso le farmacie delle Asl. (ANSA).