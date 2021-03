Juve: Pirlo "Dobbiamo essere pronti a non sbagliare mai"

(ANSA) - TORINO, 05 MAR - "Non è cambiato niente in classifica rispetto a una settimana fa: se tutte le domeniche vincerà l'Inter, vinceranno lo scudetto; ma in caso di loro passi falsi, noi dovremo essere pronti a non sbagliare mai": questo il punto del tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, sulla corsa al titolo. "Non dico che la priorità è la Champions: siamo in competizione su tutto, coppa Italia e campionato compreso - ha aggiunto - perciò finché c'è speranza, dovremo dare il massimo per cercare di vincere il campionato. Se gli altri non sbaglieranno mai, faremo loro i complimenti alla fine". (ANSA).