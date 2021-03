Il Bayern blinda Musiala, contratto fino al 2026

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Le ultime prestazioni, fra Bundesliga e Champions (è andato in gol all'Olimpico contro la Lazio, nell'andata degli ottavi), hanno convinto i dirigenti del Bayern Monaco a 'blindare' Jamal Musiala, trequartista classe 2003, cresciuto nelle giovanili del Chelsea, che di recente ha scelto di giocare con la Nazionale tedesca (pur avendo il passaporto inglese e tedesco, il talentino è nato a Stoccarda).

Musiala, come rivela l'account ufficiale su Twitter del club tedesco più titolato, ha firmato il suo primo contratto da professionista, legandosi al Bayern fino al 2026. "Sono davvero felice per il mio primo contratto da prof." le prime parole del giocatore, rilanciate dal sito del club. (ANSA).