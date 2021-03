Covid:Fiumicino,controlli nel weekend,centro off-limits auto

(ANSA) - FIUMICINO, 5 MAR - Controlli serrati nel weekend sul litorale romano per evitare assembramenti e per il rispetto delle misure anti Covid. Anche se le previsioni meteo, incerte, non lasciano prevedere, come negli scorsi fine settimana, repliche di pienoni di presenze, l'amministrazione comunale di Fiumicino ha deciso di riproporre per domenica prossima, come nella scorsa, il dispositivo sperimentale di chiusura alle auto del centro storico cittadino, il Borgo Valadier e di tutto il lungo porto canale, per agevolare i controlli ed evitare intasamenti all'esterno dei molti ristoranti e loco presenti. Un modello che alla prima uscita ha riscosso consensi e funzionalità, anche se rimane il problema dei parcheggi alternativi. Via Torre Clementina sarà pertanto Isola pedonale dalle 8 alle 18, con l'apporto di alcune decine di volontari di protezione civile ed associazioni addetti ai transennamenti.

Inoltre, in coordinamento con tutte le forze dell'ordine, ci saranno controlli della polizia locale su tutte le località sul mare, da Isola Sacra a Passoscuro, passando per Fregene e Maccarese. La scorsa domenica erano stati sanzionati e chiusi due ristoranti, un locale dove era in corso una festa clandestina, e multato un visitatore che si era rifiutato di indossare la mascherina.(ANSA).