Covid: clienti oltre orario, chiuso locale a Trastevere

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Scoperto dai carabinieri della Stazione Trastevere ieri sera un locale dove i clienti stavano consumando oltre le 18, orario di chiusura al pubblico, così come previsto dalla normativa anti-covid. I militari hanno identificato il titolare che è stato multato per 400 euro e il locale è stato chiuso provvisoriamente per 3 giorni. (ANSA).