Giornate Spettacolo dal vivo, 26 e 27/3 per vera ripartenza

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Una lunga maratona per capire come il teatro possa davvero ripartire. "Ventiquattro ore di incontri, con collegamenti con i maggiori teatri italiani. Perché indietro non si torna. Perché non saremo più quelli di prima. E perché vogliamo ripartire 'migliori' di prima". Sono le Giornate nazionali dello spettacolo dal vivo, che l'Atip- Associazione Teatri Italiani Privati e il suo presidente Massimo Romeo Piparo lanciano per il 26 e 27/3, alla vigilia della Giornata mondiale del teatro e della data indicata dal Ministro della cultura Dario Franceschini per una possibile riapertura delle sale.

Ospitate al Sistina di Roma, saranno seguite in diretta streaming da Ansa.it nell'ambito del progetto Ansa per la cultura.

"E' il momento di confrontarci davvero - anticipa Piparo all'ANSA - Così non è possibile riaprire. Si sta capendo sempre più che annunciare le riaperture per il 27 marzo è stato un gesto simbolico e come tale lo prendiamo. Ma allora cogliamo l'occasione per far ripartire davvero il teatro, per passare dai proclami alle riflessioni. Nel rispetto di tutte le misure di sicurezza - prosegue - avremo dieci panel per altrettanti temi, dai contratti di lavoro al teatro dell'obbligo, che dovrebbe essere inserito nelle scuole primarie, perché non ci potrà essere ripartenza vera se non si portano quelle generazioni in platea". E poi ancora sicurezza, strumenti fiscali, differenze tra teatro pubblico e privato. "Ne discuteremo - dice - con rappresentanti del mondo della cultura, della politica, del giornalismo e dello spettacolo. Abbiamo invitato a partecipare il Ministro Franceschini, così come il Segretario generale del Mic Salvo Nastasi e il direttore generale della Direzione Spettacolo Antonio Parente. E dal Sistina avremo collegamenti con teatri e ospiti in tutta Italia". (ANSA).