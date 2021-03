Covid: Lazio, già 2515 prenotazioni per vulnerabili

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Alle ore 10 di questa mattina sono 2.515 le prenotazioni effettuate sul portale regionale per i soggetti estremamente vulnerabili che corrispondono alle seguenti patologie: fibrosi polmonare, sclerosi SLA, sclerosi multipla, miastenia gravissima, patologie neurologiche dismuni, fibrosi cistica, cirrosi epatica, talassemia e sindrome di down.

Tutto si sta svolgendo regolarmente. Sempre alle ore 10 di questa mattina sono state effettuate 2.358 telefonate al numero dedicato 06.164.161.841 per i soggetti seguiti in assistenza domiciliare e sottoposti a ventilazione meccanica assistita nonché i genitori/caregiver. Il tempo medio di conversazione è stato di 240 secondi e 34 secondi il tempo medio di attesa". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Covid: Lazio,per scuola 120mila prenotati e 30mila vaccinati "Sono oltre 120 mila le prenotazioni che riguardano il mondo della scuola e circa 30 mila le somministrazioni già effettuate.

Vi è stata un'adesione altissima e tutto sta proseguendo regolarmente. Domenica alla mezzanotte verranno chiuse le prenotazioni e rimarrà attivo il numero dedicato per eventuali disdette o modifiche delle prenotazioni". (ANSA).