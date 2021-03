BorgoDonna, omaggio alle scienziate che combattono il Covid

(ANSA) - SACROFANO, 04 MAR - Una piazza per un simbolo come Rita Levi Montalcini accanto alle vie dedicate alla biologa Elena Cattaneo, alle virologhe Ilaria Capua e Maria Rita Gismondo e all'infermiera Barbara Platania: sarà una toponomastica tutta al femminile, per rendere omaggio alla competenza, alla determinazione e al coraggio delle tante donne che in questo anno di pandemia non si sono risparmiate nella lotta al covid-19, quella che caratterizzerà Sacrofano grazie a BorgoDonna, originale iniziativa in programma per tutta la giornata dell'8 marzo, a partire dalle ore 11. Organizzato dal Comitato del Borgo Medievale di Sacrofano con il patrocinio del Comune di Sacrofano e dell'Ente Regionale del Parco di Veio, BorgoDonna renderà speciali con un'installazione temporanea e targhe appositamente realizzate le strade e le piazze della cittadina laziale con l'obiettivo di dire grazie a 18 donne della scienza, della ricerca medica e della cura, nei mesi scorsi e ancora oggi impegnate a fare la propria parte contro il virus, ognuna nel proprio campo. L'installazione sarà accompagnata alle ore 12.00 da musiche di Brahms eseguite nella antica Chiesa di San Giovanni Battista nel Borgo da musicisti che abitano a Sacrofano - Daniela Petracchi, Domenica Pugliese, Elisa Papandrea, Monaldo Braconi.

"Sono lieta di intitolare e dedicare, almeno per un giorno e in modo simbolico, le vie del nostro centro storico alle donne che durante la pandemia si sono distinte in campo sanitario, medico-scientifico, della ricerca e della cura, dedicando il proprio tempo al bene della collettività", afferma Patrizia Nicolini, prima Sindaca donna del paese di Sacrofano e madrina dell'evento, "Un messaggio importante da dare soprattutto alle nuove generazioni, nell'augurio che questo gesto sia di sprone per colmare il divario di genere ancora troppo evidente".

(ANSA).