Al via per tutto marzo 'Dedicato Alle Donne' - Voci e volti'

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - È partito 'Dedicato Alle Donne - Voci e volti'. Un'iniziativa in collaborazione fra Nove Onlus, il Municipio IX di Roma e le Biblioteche Laurentina e Pier Paolo Pasolini, con il MuCiv - Museo delle Civiltà. Un progetto di incontri e dibattiti sull'universo femminile con testimonianze in diretta dal mondo dell'arte, della scienza e del sociale.

L'iniziativa, guidata dall'Assessore Carmela Lalli, andrà avanti tutto il mese di marzo.

Si parte dall'Afghanistan con Susanna Fioretti e Livia Maurizi di Nove Onlus; in diretta da Kabul con le driver del Pink Shuttle, le formatrici di WiBh, l'unico hub di formazione femminile del Paese, e le giovani imprenditrici del Daring Woman in Business Prize.

Arianna Briganti, economista dello sviluppo, analizza le criticità su diritti di genere, corruzione e tratta di esseri umani, fra Balcani, Africa e Estremo Oriente. L'artista Anna Muskardin, con la sua opera Red Wall, racconta la forza, l'eccellenza, l'energia e il dolore dell'essere donna. Si parlerà di styling e sartoria con l'imprenditrice Francesca Ciccarelli. I fondatori dell'Inclusive fashion racconteranno come hanno rivoluzionato il concetto di moda facendo sfilare indossatori e indossatrici portatori di handicap.

Barbara Schiavulli farà vivere l'esperienza sul campo di una reporter di guerra. Si dipingerà sulle note con Antonella Benanzato, pittrice e musicista. La fisica Antonella Maraner aiuterà a capire lo story telling della scienza. Con Carolina Fiori e un gruppo di produttrici, cantanti e dj si entrerà nell'esperienza femminile della musica elettronica.

Alla scoperta del rapporto di connessioni fra maschile e femminile in Giappone con il fotografo Virginio Favale, la rivoluzione gentile de "Il Cantiere delle Donne" con le giornaliste blogger Silvia Pittarello e Alessia Da Canal e le nuove frontiere del graphic design con Ilaria Valla. Saranno presentate due proiezioni. Il film "La guerra di Cam", con la regista Laura Muscardin e Francesco Montini, produttore indipendente Movie Factory; e il corto teatrale "Ma mi dovevi ammazzare proprio così?" con i componenti della compagnia "Signori chi è di scena!" e l'autore Marco Ferri.

Si potrà assistere in diretta collegandosi al sito del Municipio IX. (ANSA).