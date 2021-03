Terremoto: Legnini, 4.000 cantieri portati a termine

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "La ricostruzione ha registrato importanti progressi nel 2020: a fine anno erano 3.248 i cantieri privati attivi e 253 quelli pubblici e delle chiese.

Nel corso dell'anno passato, poi, sono stati conclusi 1.700 cantieri, portando il totale a circa 4.000, con altrettante famiglie che hanno fatto rientro nelle proprie case". E' quanto scrive il commissario straordinario, Giovanni Legnini, nell'introduzione del rapporto "La ricostruzione dell'Italia Centrale nel 2020".

"Tutti i dati segnalano avanzamenti rilevanti o comunque significativi, a partire dal numero delle domande di contributo, arrivate a circa 20.000, con un aumento del 62% rispetto al totale del triennio precedente. Lo stesso incremento percentuale si è verificato per i decreti di concessione dei contributi", aggiunge Legnini. Che ricorda anche l'incremento di personale sia negli Uffici speciali che nei Comuni e nella struttura commissariale: "Sono state disposte 200 nuove assunzioni nel 2020, in attuazione di una norma di legge risalente al 2018, e di ulteriori 138 unità di personale nel 2021 utilizzando le economie registrate negli anni precedenti", spiega Legnini.

"La struttura commissariale, a sua volta - aggiunge - è stata oggetto di una profonda riorganizzazione, con la copertura degli organici già previsti e incrementi di professionalità adibite a nuove articolazioni organizzative e all'attività dei sub commissari di recente nominati". (ANSA).