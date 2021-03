Bayern: Pavard torna ad allenarsi dopo il Covid

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Il Bayern Monaco continua a recuperare 'pezzi' in vista dei prossimi appuntamenti stagionali, in particolare per il ritorno degli ottavi di Champions League contro la Lazio. La squadra di Hans-Dieter Flick, per il ritorno dell sfida contro i biancocelesti (andata 4-1 per i tedeschi), potrà contare anche su Benjamin Pavard che, dopo essere risultato positivo al Covid-19 e avere trascorso un periodo in isolamento, è pronto per tornare in campo. Oggi il giocatore si è allenato a disposizione, nelle prossime sedute lavorerà assieme ai compagni. (ANSA).