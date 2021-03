A Fiumicino un albero dedicato ad Antonio Cederna

(ANSA) - FIUMICINO-ISOLA SACRA, 03 MAR - Il 5 marzo, nel giardino della scuola Primaria di Passoscuro (I.C.

Fregene-Passoscuro), nel comune di Fiumicino, sarà piantato un albero di alloro dedicato al grande intellettuale e ambientalista Antonio Cederna, nel centenario della sua nascita e per onorare un "poeta del Paesaggio", un "Giusto dell'Ambiente", nella "Giornata dei Giusti" promossa dalla Fondazione Gariwo.

Un'iniziativa che nasce in collaborazione con Italia Nostra Litorale Romano, che ha donato la pianta di alloro, e con il comitato Dolcespiaggia che ha donato la targa, nell'ambito della edizione della settima edizione di "Dolceprimavera", l'appuntamento che ogni anno saluta la bella stagione sul litorale romano.

Antonio Cederna (Milano, 27 ottobre 1921 - Sondrio, 27 agosto 1996) ha militato tutta la vita, in nome della bellezza e dell'amore per la Natura e per il Paesaggio, esponendosi dalle pagine dei principali giornali italiani contro la speculazione edilizia e promuovendo la creazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, la più grande d'Italia, che circonda anche il borgo marittimo di Passoscuro.

Gli allievi della scuola avevano cominciato a lavorare l'anno scorso sulla figura di Cederna con letture e con i propri elaborati, ma per l'emergenza covid la manifestazione in onore dell'ambientalista, nome di spicco di Italia Nostra, è stata rimandata al 2021, anno in cui ricorre il centenario della nascita. Durante la mattinata del 5 marzo, in collegamento su piattaforma web, gli alunni esporranno i propri lavori e i video realizzati. La piantumazione dell'alloro avverrà invece, alle 11.15, in presenza. Dal 2017, la Fondazione Gariwo celebra in Italia la "Giornata dei Giusti dell'Umanità", per rafforzare nella società i valori della responsabilità, della solidarietà e del rispetto, promuovendo la posa di alberi in onore delle persone che si sono distinte nei vari ambiti, e la creazione così dei "Giardini dei Giusti, che sono ormai decine in tutta Italia. Alla cerimonia parteciperanno i figli di Antonio Cederna, Camilla, Giulio e Giuseppe. (ANSA).