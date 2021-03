Vaccini: Lazio, oggi superate le 16mila somministrazioni

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Superate oggi nel Lazio le 16 mila somministrazioni in un giorno ed entro stasera superato il traguardo delle 455 mila vaccinazioni somministrate totali nella Regione. Sono partiti anche i medici di medicina generale con le vaccinazioni, ci vorranno almeno due settimane per andare a pieno regime. Superata la quota delle 128 mila vaccinazioni over 80. (ANSA).