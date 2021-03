Tamponi Torino negativi, si attende ok allenamenti

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - Sono tutti negativi gli ultimi tamponi effettuati dal Torino. Restano dunque dieci, tra cui otto giocatori, i positivi al Covid-19. La squadra, che sta rispettando la quarantena imposta dall'Asl fino alle 23.59 di questa sera, e attende l'ok per riprendere gli allenamenti in gruppo, così da poter preparare la trasferta di Crotone in programma domenica 7 marzo. (ANSA).