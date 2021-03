Lazio:odg Pd,accordo 5s importante anche per amministrative

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Un passo in avanti coraggioso e necessario: un rafforzamento politico della maggioranza di centrosinistra alla Regione Lazio, che porterà anche un rafforzamento numerico in Consiglio regionale". E' quanto si legge nell'ordine del giorno presentato dal segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, nel corso della Direzione regionale di questo pomeriggio. L'accordo, continua il documento "è utile e giusto per i cittadini del Lazio, ma è importante anche per le prossime occasioni elettorali, a cominciare dalle amministrative che si terranno da qui a qualche mese. Il formarsi di un campo largo di centrosinistra in Regione, insieme al Movimento 5 Stelle, può essere foriero di positivi effetti per battere le destre".

Nel testo, che verrà sottoposto alla votazione on line domani mattina dalle 9 alle 12, si legge: "Nel Lazio bisogna continuare a investire sulla transizione ecologica e digitale, sui diritti sociali, sulla credibilità delle istituzioni. Da questo punto di vista, anche per noi, il Recovery fund è un'occasione che va gestita al meglio. E va fatto insieme".

Alla luce degli scenari nazionali, regionali e locali, quindi, "la direzione regionale del Pd Lazio - conclude il documento - dà mandato al presidente Nicola Zingaretti e al capogruppo del Pd Marco Vincenzi di verificare, insieme alle altre forze di maggioranza, le condizioni politiche, programmatiche e organigrammatiche per costruire un nuovo patto di maggioranza alla Regione Lazio fra le attuali forze politiche che sostengono la giunta e il M5S". (ANSA).