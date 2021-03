Vaccini: nel Lazio 15mila somministrazioni in un giorno

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Il Lazio oggi va verso il record con circa 15 mila vaccini somministrati in un giorno. Superati i 20 mila operatori delle scuole e i 16 mila operatori delle forze dell'ordine vaccinati.

Entro stasera sarà superato il traguardo delle 438 mila vaccinazioni somministrate totali nel Lazio. Sono partiti anche i medici di medicina generale con le vaccinazioni, ci vorranno almeno due settimane per andare a pieno regime.

Oggi superata la quota delle 120 mila vaccinazioni over 80.

Al via questa mattina le vaccinazioni per gli oltre 3 mila pazienti onco-ematologici dell'Ifo - Regina Elena.

Arrivati i vaccini per gli over 80 sull'isola di Ponza e giovedi' 4 marzo invece si svolgeranno le vaccinazioni sull'isola di Ventotene. (ANSA).