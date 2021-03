++ Durante inseguimento pattuglia travolge auto, muore 17enne ++

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - E' finito in tragedia un inseguimento alla periferia di Roma. Una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata travolta da una pattuglia della polizia stradale che stava inseguendo una macchina. L'incidente è avvenuto a via di Salone, alla periferia est della Capitale. Secondo quanto si è appreso la ragazza era in auto con altre persone. Nell'impatto c'è un ferito grave, che era in auto con lei. Feriti anche due poliziotti. (ANSA).