Vaccini:Lazio, oltre 422 mila vaccinazioni, 112mila a over80

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Entro stasera superato il traguardo delle 422 mila vaccinazioni somministrate". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Sul fronte della vaccinazioni over 80, oggi è stata raggiunta quota delle 112 mila vaccinazioni over 80. "Siamo la regione che ha vaccinato piu', e' prioritario mettere in sicurezza anziani".

