Vaccini: Lazio, al via domani con pazienti onco-ematologici

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Vaccini a vulnerabili: domani al via le vaccinazioni per gli oltre 3 mila pazienti onco-ematologici dell'Ifo - Regina Elena". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

Poi domani partiranno anche le vaccinazioni sull'isola di Ponza per gli over 80 e giovedì si svolgeranno le vaccinazioni sull'isola di Ventotene. "Si ringrazia la guardia di finanza per la collaborazione e il trasporto dei vaccini", ha sottolineato D'Amato. (ANSA).