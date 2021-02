Vaccini:Lazio, da settimana prossima prenotazioni over70

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Al via la prossima settimana nel Lazio le prenotazioni del vaccino anti-Covid riservate alla fascia degli over 70.Intanto - ha reso noto l'Unità di crisi regionale - prosegue la presa in carico dei vulnerabili. Oggi nel Lazio si è superata la quota di 400mila vaccini somministrati. (ANSA).