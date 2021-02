Vaccini: Lazio, da lunedì al via somministrazioni a Ponza

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Lunedì al via le vaccinazioni sull'isola di Ponza per gli over 80. Giovedi' 4 marzo, invece, invece si svolgeranno le vaccinazioni sull'isola di Ventotene.

Si ringrazia la guardia di finanza per la collaborazione e il trasporto dei vaccini". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Ieri nel Lazio sono state superate le 13 mila somministrazioni di vaccino in un giorno, entro stasera sarà superato il traguardo delle 410 mila vaccinazioni somministrate.

Sono 108 mila le vaccinazioni over 80. "Siamo la regione che ha vaccinato di piu' - ha ribadito D'Amato - e' prioritario mettere in sicurezza anziani". (ANSA).