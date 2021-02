S.Inzaghi, molto deluso dalla reazione della Lazio

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Sono molto deluso dalla reazione dopo avere subito il gol dell'1-0. Un rigore si può sbagliare, gli episodi negativi in una partita ci possono stare, ma la reazione della squadra non mi è piaciuta. Una grande squadra, che vuole inseguire determinati obiettivi deve reagire in maniera diversa. Non accetto o tollero scuse come la stanchezza, le ripercussioni della Champions, o cose di questo genere. Non ce n'è bisogno". Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, dopo la sconfitta al Dall'Ara contro il Bologna. (ANSA).