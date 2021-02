Roma: Fonseca "niente ansia, col Milan grande gara"

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Non ho paura che i giocatori abbiano l'ansia, faremo una buona partita". Paulo Fonseca mostra serenità alla vigilia della sfida con il Milan a chi gli fa notare il problema della Roma contro le big del campionato. Poi mette in guardia tutti sulla squadra di Pioli. "Non credo in questa crisi del Milan. Sta facendo una grande stagione, non sta andando bene ultimamente ma li ho visti in tutte le partite - ha spiegato il tecnico giallorosso -. Se avete visto la partita contro l'Inter, posso dirvi che ha giocato bene, ha creato occasioni e non ha un rendimento diverso, solo risultati diversi". Sulla formazione aggiunge: "Spinazzola giocherà a sinistra, mentre Kumbulla ha fatto due allenamenti e sarà convocato. Smalling può tornare la prossima settimana". Sul suo futuro Fonseca invece non si sbilancia: "Non ci penso. Sono concentrato solo sulla Roma". (ANSA).