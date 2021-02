Roma:dopo esito referendum, oggi consiglio su futuro Atac

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - E' previsto per oggi il consiglio comunale straordinario per decidere il futuro di Atac, la municipalizzata dei trasporti di Roma. La seduta dell'Aula è stata fissata dopo la proclamazione della vittoria dei sì al referendum consultivo per la messa a bando del trasporto pubblico locale, ora gestito dall'azienda comunale. Il risultato del referendum è stato proclamato dal Campidoglio a fine gennaio dopo oltre due anni dalla consultazione e dopo due sentenze del Tar. Al referendum del 2018, promosso dai Radicali nel comitato MobilitiamoRoma, sin da subito era stato evidente che la grande maggioranza dei romani che avevano partecipato al voto si era espressa favorevolmente, ma a recarsi alle urne era stato 'solo' il 16% circa degli aventi diritto: molti meno rispetto al quorum fissato dal Comune al 33,3%. Dopo un ricorso al Tar andato in porto, il Comune ha poi dovuto prendere atto della vittoria dei sì ed oggi l'assemblea capitolina dovrà esprimersi sul tema. In discussione andrà una delibera di giunta che punta a confermare il servizio ad Atac, in opposizione a quanto previsto dal referendum radicale.

Sulla stessa linea i sindacati Cgil, Cisl e Uil che nel pomeriggio saranno in piazza del Campidoglio per "vigilare affinché la promessa di non privatizzare Atac sia mantenuta e il trasporto locale resti pubblico". (ANSA).