Lady Gaga a Roma per film Gucci, sfoggia nuovo look capelli

(ANSA) - NEW YORK, 25 FEB - Lady Gaga sbarca a Roma e sfoggia un nuovo look di capelli. La popstar-attrice è infatti tornata mora per interpretare il ruolo di Patrizia Reggiani nel film 'Gucci' di Ridley Scott. La pellicola parla dell'omicidio di Maurizio Gucci nel 1995. Il mandante fu l'ex moglie Patrizia Reggiani. Per l'assassinio la donna fu condannata a 26 anni di carcere.

Lady Gaga torna sul set dopo il ruolo di Ally Maine nel film del 2018, A Star is Born (E' nata una stella. Anche in quell'occasione abbandonò il suo biondo platino per il bruno. Il film ha vinto l'Oscar per la miglior canzone con il brano 'Shallow'. (ANSA).