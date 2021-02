Congo: tricolori a Sonnino, domani funerali Iacovacci

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Tricolori esposti ai balconi di Sonnino, il paese in provincia di Latina dove è nato Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco in Congo insieme all'ambasciatore Luca Attanasio. Il Comune nella zona dei Monti Lepini ha invitato i cittadini ad esporre la bandiera dell'Italia per rendere omaggio al giovane militare.

Dopo i funerali di Stato che si sono svolti questa mattina a Roma, per Iacovacci domani sarà la volta delle esequie organizzate nella Abbazia di Fossanova alle 14.30.

Il sindaco Luciano De Angelis, che ha già proclamato per domani una giornata di lutto cittadino, racconta all'ANSA i dettagli della funzione: "Ci sarà il vescovo di Latina Mariano Crociata, insieme ad alcuni sindaci della provincia, rappresentanti dell'Arma dei carabinieri ed europarlamentari.

All'interno dell'abbazia potranno esserci al massimo un centinaio di persone, il resto parteciperà dall'esterno". L'uccisione del carabiniere trentenne in procinto di sposarsi ha scosso profondamente la comunità sonninese che si è stretta attorno alla famiglia devastata dal dolore. "Come amministrazione abbiamo chiesto agli abitanti di Sonnino di apprendere i tricolori ai balconi per omaggiare Vittorio - dice il sindaco -. Un'iniziativa che inizierà già oggi per il rientro del feretro. Il lutto cittadino, invece, scatterà domani mattina con le bandiere istituzionali a mezz'asta, poi tutte le attività commerciali chiuderanno dalle 14.30 alle 15.30 in concomitanza con i funerali. Le scuole resteranno aperte e osserveranno un minuto di silenzio per ricordare un ragazzo morto in una missione di pace". Per gli studenti delle medie inoltre il Comune intende istituire una borsa di studio dedicata alla cooperazione internazionale, sempre in memoria di Iacovacci. Non finisce qui: a breve De Angelis, come già annunciato, formalizzera' la richiesta ai vertici dei carabinieri di intitolare a lui la caserma locale. (ANSA).