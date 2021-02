Vaccini: Zingaretti, nel Lazio pronti a produrre mln dosi

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Qui alla Nuvola dell'Eur si potranno fare fino a tremila vaccini al giorno. Ma c'é il tema della quantità di vaccini. Bisogna battersi per il vaccino bene comune". Lo ha detto il presidente dela Regione Nicola Zingaretti in occasione dell'inaugurazione del centro vaccinale alla Nuvola dell'Eur."In tempi di pandemia bisogna mettere nelle condizioni qualsiasi industria farmaceutica in grado di farlo a produrre il vaccino - ha aggiunto -. Nel Lazio lo faremo producendo il vaccino italiano e siamo pronti. La nostra industria farmaceutica è pronta a produrre su questo territorio vaccini per milioni di dosi e quindi bisogna intensificare questa sfida importante". (ANSA).