Vaccini: Lazio, 375mila dosi somministrate

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Dal 1° marzo al via le vaccinazioni dai medici di medicina generale: si partira' dai nati nell'anno 1956 (65 anni) con il vaccino Astrazeneca. Proseguono le somministrazioni rivolte ai docenti e al personale scolastico, sono gia' oltre 65 mila le prenotazioni.

Oggi raggiungeremo la quota delle 375 mila dosi somministrate nel Lazio e oltre 121 mila le persone che hanno ricevuto i richiami. Per gli over 80 raggiunta quota 95 mila vaccinazioni, rappresentano circa il 30% della popolazione target e raggiunta la quota delle 300 mila prenotazioni. (ANSA).