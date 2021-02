Tirrenia-Moby: cambi prenotazioni senza penali per l'estate

(ANSA) - CAGLIARI, 23 FEB - Con l'emergenza Covid anche le compagnie di trasporto marittimo si adeguano ai cambi di programma sulle prenotazioni per la stagione estiva 2021.

Su Moby e Tirrenia i viaggiatori potranno cambiare idea sulla data senza alcun problema, né costo. Chi prenota da oggi al 15 marzo il traghetto per tutte le destinazioni in Sardegna, Sicilia e Corsica (Olbia, Porto Torres, Cagliari, Palermo e Bastia) da tutti i porti di partenza (Genova, Livorno, Piombino, Civitavecchia e Napoli) avrà la possibilità di modificare il proprio biglietto, tutte le volte che vorrà, senza pagare alcuna penale. E se si vorrà cambiare la data del viaggio ma senza conoscerla ancora, nasce il "biglietto sospeso", la possibilità di "congelare" il proprio ticket di viaggio e utilizzarlo anche per tutto il 2022, come fosse un vero e proprio credito.

Le Compagnie del Gruppo Onorato richiederanno solo eventuali differenze tariffarie sulla nuova data, così come verrà rimborsata loro la differenza qualora il cambio data fosse più conveniente per il viaggiatore, secondo le norme previste dalle condizioni generali di trasporto.

L'operazione di cambio data è possibile per un numero di volte illimitato, con l'unica limitazione della destinazione diversa rispetto al biglietto originario e ovviamente della Compagnia prescelta: se si è scelto di fare la vacanza in Sardegna potrà confermare una delle rotte per la Sardegna, sempre con Moby o Tirrenia, conformemente al biglietto che aveva acquistato.

(ANSA).