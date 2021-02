Vaccini:80mila dosi Astrazeneca per medici di famiglia Lazio

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Nel Lazio medici di famiglia pronti a scendere in campo per la campagna di vaccinazione anti-Covid.

L'avvio è previsto per lunedì 1 marzo con le prime somministrazioni di Astrazeneca agli assistiti dei 65enni. La prima fornitura sarà di 80mila dosi che verranno distribuite ai 4mila medici di medicina generale che hanno aderito. "Al momento per ogni medico sono previste venti dosi a settimana - spiega Pier Luigi Bartoletti, segretario di FIMMG Roma - Funzionerà come per la campagna antinfluenzale. Chiameremo noi i nostri assistiti partendo dai nati nel 1956". Il segretario di FIMMG Roma, inoltre, spiega che sempre da lunedì partiranno le "vaccinazioni domiciliari con Pfizer". "A effettuarle i 1400 medici di famiglia che hanno aderito al bando della Regione", aggiunge. (ANSA).