Vaccini: Lazio, 12mila somministrazioni in un giorno

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Nel Lazio oggi si registra il record delle vaccinazioni in un giorno: si va a quota 12 mila, per la prima volta ben oltre le 10 mila somministrazioni.

Il 1 marzo al via le vaccinazioni dai medici di medicina generale con una fornitura di circa 80 mila dosi. La novita', in attesa dell'atto ufficiale del ministero, e' che si partira' dai nati nell'anno 1956 (65 anni) con il vaccino Astrazeneca.

Sono partite inoltre questa mattina le prime somministrazioni per i prof: sono 4 mila i docenti prenotati nella giornata odierna. Mercoledi' aprira' il centro presso la nuvola dell'Eur.

Oggi verranno superate le 350 mila dosi somministrate e le 120 mila persone che hanno ricevuto i richiami. Per gli over 80 superata quota delle 82 mila vaccinazioni, oltre il 20% della popolazione target. (ANSA).