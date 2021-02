Roma:Bettini,impossibile sostegno Raggi,Gualteri di spessore

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Per la corsa al Campidoglio "Raggi mi pare abbia legittimamente intenzione di ripresentarsi. Noi non siamo in grado, per l'esperienza che c'è stata a Roma, di poterla sostenere in alcun modo". Lo ha detto Goffredo Bettini intervistato da radio Immagina. "Noi dobbiamo avere un candidato di grande peso - sostiene Bettini -. Io non sono mai voluto entrare nelle vicende di Roma, apprendo dai giornali che emerge la possibilità di Gualtieri, una delle persone più prestigiose della politica sia italiana, sia europea". Con in campo un candidato del centrodestra, Raggi e Calenda, "sarà una competizione difficile ma interessante", conclude. (ANSA).