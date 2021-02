Roma: stop momentaneo metro A, "premuti pulsanti emergenza"

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Stop momentaneo stamattina sulla metro A di Roma. Secondo quanto si è appreso, dai primi accertamenti dei tecnici dell'Atac sembrerebbe che qualcuno abbia premuto i pulsanti emergenza in una delle stazioni provocando un blackout su tutta la linea. Sono ancora in corso le verifiche dei tecnici. "Il servizio è stato riattivato - informa Atac su Twitter - con residui forti ritardi". Poco prima l'azienda aveva reso noto: "Metro A interruzione per intervento tecnico a seguito di atto vandalico". (ANSA).