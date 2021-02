Congo: sindaco Sonnino, per carabiniere lutto cittadino

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "La comunità di Sonnino è sgomenta per questa giovane e tragica perdita. Proclameremo il lutto cittadino". Così il sindaco di Sonnino, Luciano De Angelis, alla notizia della morte in Congo del carabiniere Vittorio Iacovacci, originario del centro in provincia di Latina. "Era andato a portare la pace ed è stato ucciso -conclude il sindaco- ci stringiamo attorno alla famiglia". Iacovacci era effettivo al 13/mo Reggimento Carabinieri 'Friuli Venezia Giulia' con sede a Gorizia. Aveva prestato servizio anche alla Folgore. (ANSA).