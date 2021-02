Covid: sul litorale romano è pienone,tanti anche in spiaggia

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Con il passare delle ore assume la connotazione di un vero e proprio "pienone" estivo la domenica sul litorale romano, con un assalto di auto verso Ostia e Fiumicino, in particolare. A simboleggiarlo anche il contino afflusso di veicoli in uscita dall'autostrada Roma-Fiumicino.

Per entrare nel centro cittadino di Fiumicino ci sono file ed anche in direzione del lungomare, con parcheggi saturi dappertutto. Oltre che nei ristoranti e nei chioschi sul mare, tante presenze anche sulle spiagge e sui lungomare. Non trovando posti liberi, alcuni visitatori hanno fatto "dietrofront" e sono ripartiti verso la Capitale. Grande il lavoro per il comando della polizia locale di Fiumicino, impegnato per coordinare, con le altre forze dell'ordine, le otto pattuglie in campo. (ANSA).