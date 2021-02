Romani tra parchi e pranzi fuori, locali "ancora sold-out"

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Romani a spasso nei parchi e a pranzo fuori. Con la bella giornata tanti si sono riversati fuori casa, nel solco di quanto già avvenuto lo scorso fine settimana. Per la ristorazione i dati sono "molto positivi", secondo l'Osservatorio della Fiepet-Confesercenti. "Nelle località balneari della nostra regione, da Gaeta a Pescia Romana, prenotazioni chiuse già nel tardo pomeriggio di venerdì per dieci ristoranti su 10, con sold-out a Fregene - il report dell'associazione -. Nella Capitale il rapporto è stato otto su dieci, complice anche il bel tempo che ha portato a preferire indirizzi fuori porta, ma i romani che hanno scelto di restare in città hanno premiato bar, pizzerie al taglio e gelaterie. Il litorale ha toccato incassi pari a 4 milioni di euro, mentre Roma e dintorni 14,5 milioni, con un incremento complessivo del più 12% rispetto al week-end precedente ma sempre in negativo rispetto all'anno scorso". (ANSA).