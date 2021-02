Roma: Fonseca, si sta creando il gruppo del futuro'

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Non è importante per me il rinnovo del contratto, ma con questi giocatori si sta creando un grande gruppo di lavoro per la Roma in vista dei prossimi anni". Lo ha detto Paulo Fonseca alla vigilia del match contro il Benevento.

Poi l'allenatore dei giallorossi ha aggiunto: "Il sacrificio e l'atteggiamento di giovedì della squadra mi sono piaciuti.

Voglio vedere la stessa mentalità domani". (ANSA).