Pugilato: Falcinelli è nuovo campione italiano Superwelter

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il PalaSport di Anguillara ha ospitato ieri in tarda serata un evento di pugilato targato BBT Boxing Team e realizzato in collaborazione con la federazione italiana. Main event della riunione è stata la sfida per il titolo italiano dei Superwelter tra l'imbattuto pugile capitolino Damiano Falcinelli (15-0-0), allievo del maestro Italo Mattioli e amministrato da Davide Buccioni, e il domenicano naturalizzato italiano (vive da anni a Torino) Christian Arvelo Segura. E' stato un match intenso, dominato da Falcinelli a partire dal quinto round, e alla fine il 27enne romano si è imposto per Ko tecnico all'inizio della decima ripresa. Così Falcinelli ha portato a casa la cintura di campione d'Italia. (ANSA).