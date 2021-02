"40 anni fa Bianco Rosso Verdone"

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il 20 febbraio 1981 uscita in sala Bianco Rosso e Verdone, il film diretto e interpretato da Carlo Verdone, diviso in tre episodi in cui attraverso i personaggi del pedante Furio, dell'ingenuo Mimmo e dello sventurato Pasquale si raccontava un po' dell'Italia di allora. Oggi sono passati 40 anni ed ha ricordarlo su facebook lo stesso attore-regista da pochi giorni in libreria con La carezza della memoria (Giunti).

"Una vita senza la passione per la musica fa parte di anime austere, incapaci di lasciarsi andare, tristi e probabilmente noiose. Senza note questo orrendo periodo sarebbe ancora più orribile". E' la riflessione pubblicata sui social da Carlo Verdone dopo una visita al storico negozio di vinili e cd romano Elastic Rock, "il suo tempietto della musica" in cui ha trovato la colonna sonora di Posti in Piedi in Paradiso ("una vera rarità" spiega).

"Cercavo - aggiunge Verdone - qualcosa di nuovo che ho trovato.

Ma mi sono ritrovato anche una caterva di libri di clienti ai quali dovevo dedicare il libro e copertine di dvd di Bianco Rosso & Verdone . Non capivo... Poi Massimiliano mi ha ricordato che proprio oggi ricorrono i 40 anni di questo amato film. Sono più bravi loro a ricordare gli anniversari che me". (ANSA).