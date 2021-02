Roma:Bergamo,candidarmi?In progetto ampio ci sono

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Luca Bergamo, ex vicesindaco della giunta di Virginia Raggi, apre ad un suo possibile impegno nella corsa al Campidoglio. Intervistato dal Riformista, nell'edizione online, Bergamo, si dichiara disponibile come candidato sindaco "nell'ottica di un progetto ampio, con cento persone che si mettono a disposizione, come dice Rutelli, sarei tra queste, con orgoglio per quanto fatto".

In merito alla ricandidatura di Raggi, Bergamo commenta: "Se costruisci una candidatura senza confrontarti con chi dovrebbe sostenerti, è difficile che poi ti sostengano".

Al giornalista che gli ricorda che al momento sono in campo Raggi, Carlo Calenda e l'ipotesi Roberto Gualtieri Bergamo risponde: "Se si sta sullo schema A contro B contro C, è chiaro che non si va da nessuna parte. Ci vuole una candidatura che unisce, non divide. Che somma e non sottrae. In grado di riportare le persone a votare perché vedono una prospettiva".

