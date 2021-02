Roma: Raggi,puntiamo a Expo 2030 con "laboratorio Tiburtina"

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Roma Capitale ha dei grandi appuntamenti. Sto spingendo sulla candidatura per Expo 2030".

Così la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso di un evento organizzato da Fondazione UniVerde. "Stiamo puntando molto sullo sviluppo dell'asse della Tiburtina, dalla stazione che sta diventando un hub fino alla cosiddetta Tiburtina Valley, un luogo particolarmente denso di fermento e di imprese - ha detto la sindaca -. Se noi lavoriamo lì possiamo creare con Expo 2030 un vero e proprio quartiere ecosostenibile al quale lavorano le migliori intelligenze mondiali. Facciamo che Expo sia un quartiere realmente ecosostenibile e che si lavori con le migliori tecnologie, con le migliori idee. Facciamo vedere davvero come può essere una città smart del futuro. In quella zona vogliamo creare un laboratorio e rigenerare un pezzo per volta la nostra bellissima città". (ANSA).